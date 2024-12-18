استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار في بداية التعاملات، بعد الانخفاض الذي شهده يوم الجمعة الماضي.

وتتابع الأسواق المحلية والعالمية باهتمام تحركات الأسعار، لا سيما مع استقرار سعر الدولار والتغيرات في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

وفقًا للشعبة العامة للذهب، جاءت الأسعار المعلنة اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 : سجل 4365.17 جنيهًا للجرام.

: سجل 4365.17 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : بلغ 3820 جنيهًا للجرام، ويعد العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري.

: بلغ 3820 جنيهًا للجرام، ويعد العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري. سعر الذهب عيار 18 : استقر عند 3274.29 جنيهًا للجرام.

: استقر عند 3274.29 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 30560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا:

سجل سعر الأوقية عالميًا اليوم نحو 2656 دولارًا، وهو ما يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالتغيرات الأخيرة.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب:

الأسواق العالمية : تأثرت الأسعار بحالة من الترقب الناتجة عن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

: تأثرت الأسعار بحالة من الترقب الناتجة عن السياسة النقدية وأسعار الفائدة. سعر صرف الجنيه المصري: يعد استقرار سعر الدولار أمام الجنيه أحد العوامل المؤثرة على حركة الأسعار.

نصائح للمستثمرين في الذهب: