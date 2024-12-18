استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية، بعد الهبوط اللافت الذي شهده أمس.

يأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب السوق المحلية للتغيرات في سعر الصرف، خاصة مع تأثير الدولار المباشر على قطاعات اقتصادية عديدة، أبرزها سوق الذهب.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

حسب آخر تحديثات رسمية، تراوحت أسعار شراء الدولار بين 50.73 جنيه و50.78 جنيه، بينما جاءت أسعار البيع بين 50.83 جنيه و50.88 جنيه. وفيما يلي التفاصيل في أبرز البنوك:

البنك الأهلي المصري : 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

: 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع. بنك مصر : 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

: 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع. بنك القاهرة : 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

: 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية : 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع. بنك قناة السويس : 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع. المصرف المتحد : 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

: 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان : 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

: 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB) : 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

: 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي الدولي : 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

: 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.73 جنيه للشراء، 50.83 جنيه للبيع.

تأثير استقرار الدولار على أسعار الذهب

سعر الدولار يعتبر أحد المؤثرات الرئيسية على حركة أسعار الذهب محليًا، إذ يرتبط ارتفاع الدولار بزيادة تكاليف استيراد الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره داخل السوق المصري.

ثبات الدولار اليوم : أدى إلى استقرار نسبي في أسعار الذهب المحلية.

: أدى إلى استقرار نسبي في أسعار الذهب المحلية. تأثير محتمل: مع أي تقلبات مستقبلية في الدولار، قد نشهد تغيرات جديدة في أسعار الذهب.

عوامل تؤثر على سعر الدولار