نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم تكدس بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.
 

انتظام حركة السيارات

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 

حركة السيارات بجميع المداخل

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية
 

.

مواد متعلقة

بحوزته سلاح..حبس عاطل لحيازته 500 كيس لمخدر البودر في كرداسة

بحوزته 500 كيس.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدرات وسلاح في كرداسة

بزعم منحهم شهادات دراسية.. التحقيق مع شخص لإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بالجيزة

بحوزته سلاح ومخدرات..التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة

لتبولها على نفسها..استمرار حبس المتهمة بقتل طفلتها بمساعدة صديقها في الهرم

اعترافات مثيرة للمتهم بابتزاز زميلته بتصويرها أثناء تبديل ملابسها في العجوزة

مقيد اليدين والقدمين..استمرار حبس المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم

استمرار حبس المتهمين بسرقة ملفات ضريبية بداخل مبنى الضرائب في الهرم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل| ذهب مصر الجديد.. وزارة البترول تعلن التنقيب عن الرمال الكاولينية والرمال الزجاجية

عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة بنى طالب الإبتدائية المشتركة بمركز الفتح

عاجل| رجال أعمال اتراك منفتحون على إقامة مصانع بمصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-12-2024: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية

تفاصيل وفاة مدمن داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

الطقس في مصر اليوم 18-12-2024: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتوقعات بنوة الفيضة الصغيرة