تأثير فيروس كورونا على الأمعاء: اكتشافات جديدة عن أعراض طويلة الأمد

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كورونا

تشير الدراسات الطبية الحديثة إلى أن فيروس كورونا لا يقتصر تأثيره على الجهاز التنفسي فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل طويل الأمد على الجهاز الهضمي، مما يسبب مشاكل مزمنة لدى بعض المتعافين، ويعاني هؤلاء من تغيرات صحية قد تستمر لعدة أشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة.

أبرز تأثيرات فيروس كورونا على الجهاز الهضمي

ارتفاع حالات القولون العصبي:
لاحظ أطباء الجهاز الهضمي منذ بداية الجائحة زيادة ملحوظة في حالات القولون العصبي واضطرابات الأمعاء.

أعراض الجهاز الهضمي:

  • الغثيان
  • القيء
  • الإسهال
  • الانتفاخ
  • الإمساك
  • ارتجاع المريء

زيادة احتمالية المشاكل المزمنة:

  • الأشخاص الذين عانوا من مشاكل مزمنة بالأمعاء قبل الإصابة قد يجدون أن أعراضهم تفاقمت بعد الشفاء.
  • النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمشاكل الأمعاء المزمنة بعد الإصابة بكورونا.

الأبحاث الطبية: نسب ومخاطر

تشير الدراسات إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي بعد الشفاء تتراوح بين 16% و40%، وتظهر الأبحاث أيضًا أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض هضمية أثناء الإصابة يكونون أكثر عرضة لمشاكل الأمعاء على المدى الطويل.

كيف يؤثر الفيروس على الجهاز الهضمي؟

  • يعتمد فيروس كورونا على الالتصاق ببروتينات موجودة على خلايا الجسم، وهذه البروتينات منتشرة في أنسجة الرئتين والقلب والدماغ، وأيضًا الجهاز الهضمي.
  • هذا الارتباط يؤدي إلى التهابات تؤثر على الأمعاء، مما يسبب أعراضًا مزمنة مثل القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي.

آثار اجتماعية ونفسية

تؤدي الأعراض غير المتوقعة لمشاكل الأمعاء إلى تأثيرات اجتماعية سلبية:

  • العزلة بسبب الخوف من الأعراض أثناء التواجد في الخارج.
  • قلق مستمر يؤثر على جودة الحياة اليومية.

التوصيات الطبية للتعامل مع الأعراض

  • المتابعة مع أطباء الجهاز الهضمي لتشخيص الحالات وعلاجها مبكرًا.
  • تبني نظام غذائي متوازن وتقليل المسببات الغذائية التي تفاقم الأعراض.
  • استشارة طبيب نفسي في حال تأثير الأعراض على الحالة النفسية والاجتماعية.
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