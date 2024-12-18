بسبب تحميل الركاب..تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل سائق توك توك في أوسيم

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل سائق توك توك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم

بسبب تحميل الركاب

وكشفت التحقيقات،أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميله  بسبب خلاف بينهما متعلق بتحميل الركاب.

قتل سائق توك توك

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم.

توصلت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد زميله  بسبب خلاف بينهما متعلق بتحميل الركاب.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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