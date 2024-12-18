محافظ أسيوط يتفقد مدرسة بنى طالب الإبتدائية المشتركة بمركز الفتح



تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء مدرسة بنى طالب الإبتدائية المشتركة بقرية بنى طالب التابعة للوحدة المحلية لقرية الواسطي بمركز الفتح لمتابعة انتظام العملية التعليمية وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها

ورافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد حامد مدير المدرسة

واستهل المحافظ زيارته لمدرسة بنى طالب الإبتدائية المشتركة بتفقد بعض الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام الدراسة بها ومشاركة التلاميذ وتفاعلهم مع المعلمين موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والمشاركة في الأنشطة الطلابية والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لاستكمال عمليات البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيًا لهم التوفيق والنجاح

واستكمل المحافظ جولاته بتفقد المكتبة وتحاور مع التلاميذ بالمكتبة موضحًا أهمية التعليم لهم واستذكار دروسهم أولًا بأول لكي يكلل جهودهم بالنجاح والتفوق، كما تفقد ملعب المدرسة واستمع إلى شرح من مدير المدرسة الذي أوضح أن الفصول الدراسية بالمدرسة عددهم 6 فصول دراسية للصفوف المختلفة بالمرحلة الإبتدائية وأن إجمالي عدد التلاميذ بالمدرسة 301 تلميذ خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد أبو النصر على إستمرار جولاته الميدانية المفاجئة للمدارس بكافة المراكز والأحياء لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومدى تهيئة الأجواء المناسبة لأركان العملية التعليمية وتقديم سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي مشددًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات من المناطق المحيطة بالمدارس والطرق المؤدية إليها