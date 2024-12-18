تفاصيل وفاة مدمن داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

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تباشر النيابة العامة، التحقيق في وفاة مدمن داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في منشأة القناطر

مدمن للمخدرات

وكشفت التحقيقات، أن الشاب مدمن للمواد المخدرة، وكان يتلقى العلاج داخل المركز، ويعاني من أحد الأمراض، ولكنه فارق الحياة

وفاة مدمن داخل مركز علاج

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وفاة أحد الأشخاص داخل مركز لعلاج الإدمان في منشأة القناطر.
 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يتلقى العلاج بالمركز، وفارق الحياة، وتبين أنه كان يعاني من أحد الأمراض.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المركز غير مرخص، وتم ضبط المتهمين المسؤولين عن إدارته، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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