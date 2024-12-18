تراجع أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 واستقرار سعر كرتونة البيض

الاقتصاد
الفراخ والبيض
الفراخ والبيض

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا لليوم الثالث على التوالي.

بلغ سعر الكيلو في بورصة الدواجن نحو 71 جنيهًا، بينما تباع في المحال التجارية بسعر 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

واصلت أسعار الفراخ الساسو انخفاضها، حيث سجل سعر الكيلو 81 جنيهًا في البورصة، بينما تُباع في الأسواق للمستهلك بسعر 94 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

انخفضت أسعار الفراخ البلدي أيضًا، ليصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن إلى 125 جنيهًا، فيما يُباع للمستهلك في المحال التجارية بسعر 135 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

تراجعت أسعار الفراخ الأمهات بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر الكيلو في البورصة 64 جنيهًا، بينما تُباع في الأسواق بسعر 78 جنيهًا للمستهلك.

استقرار أسعار كرتونة البيض

رغم انخفاض أسعار الفراخ، حافظت أسعار كرتونة البيض على استقرارها. تُباع البيضة الواحدة بسعر 6 جنيهات في المحال التجارية.

العوامل المؤثرة على الأسعار

يرجع انخفاض أسعار الفراخ إلى زيادة المعروض في الأسواق مقابل تراجع الطلب في الفترة الأخيرة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التراجعات إذا استمرت الظروف الاقتصادية والمناخية الداعمة لذلك.

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