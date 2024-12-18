كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة باتشوكا المكسيكي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024".

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

يلتقي الفريق الملكي مع باتشوكا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 على ملعب "لوسيل" في نهائي كأس القارات للأندية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكا فاسكيز، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو جوس، فينيسيوس.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، حيث ستثبت المباراة على قناة "beIN SPORTS HD" المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس الأولي القطرية والتي تبث بشكل مجاني كذلك.