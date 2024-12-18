فريق برشلونة ومنتخب أمريكا يهيمنان على التشكيل المثالي لفيفا لفئة السيدات

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

 هيمن فريق برشلونة الإسباني على التشكيل المثالي لفئة السيدات على مستوى العالم للعام الجاري 2024 خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

فريق برشلونة ومنتخب أمريكا يهيمنان على التشكيل المثالي لفيفا لفئة السيدات

وتواجدت ست لاعبات من النادي الكتالوني في التشكيل المثالي وتقاسمت باقي أندية العالم المراكز الخمسة الأخرى بالتشكيل.

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وضم التشكيل المثالي سداسي برشلونة، ايتانا بونماتي وإيريني باريديس واونا باتل وباتريشيا جويخارو وسلمى بارالويلو وكارولين جراهام هانسن.

وجاءت المراكز الخمسة الأخرى بالتشكيل المثالي على النحو التالي: الحارسة الأمريكية اليس نايهير والإنجليزية لوسي برونز والأمريكية نعومي جيرما والأمريكية ليندسي هوران والبرازيلية جابي بورتيليو.

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