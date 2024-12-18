طرح 2974 قطعة أرض سكنية للمصريين بالخارج في المرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 2974 قطعة أرض سكنية في 13 مدينة جديدة ضمن المرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة من وزارة الإسكان لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين المغتربين في مختلف أنحاء العالم.

تفاصيل طرح الأراضي

يشمل الطرح الجديد أراضٍ سكنية في 13 مدينة جديدة، وهي:

القاهرة الجديدة

6 أكتوبر

الشيخ زايد

العاشر من رمضان

السادات

15 مايو

دمياط الجديدة

العبور الجديدة

أكتوبر الجديدة

حدائق العاصمة

المنيا الجديدة

قنا الجديدة

أسوان الجديدة

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتضمن تفاصيل الأراضي المطروحة.

أهداف المشروع وتوسيع الفرص

أكد المهندس شريف الشربيني حرص الوزارة على توفير الفرص لأكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق حلمهم في تملك مسكن خاص في وطنهم الأم.

وأضاف أن مشروع "بيت الوطن" لاقى إقبالًا واسعًا منذ إطلاقه في عام 2012، حيث تم طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية بأنماط متنوعة تلبي احتياجات المصريين المغتربين.

استمرار نجاح المشروع

أوضح الشربيني أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا منذ بدايته، حيث وفر فرصًا للمغتربين لشراء أراضٍ وبناء منازلهم في مواقع متميزة.

وقد لاقى المشروع استحسانًا من المصريين في الخارج، مما يعكس التفاعل الإيجابي معهم والاهتمام بتحقيق رغباتهم في التملك داخل وطنهم.