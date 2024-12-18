تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024



تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وذلك ضمن منافسات نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.



تعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لريال مدريد لاستعادة هيبته القارية وإضافة لقب جديد إلى بطولاته بينما بالنسبة لباتشوكا فتعد المباراة اختبار قوي لإثبات مكانته على المستوى الدولي وإظهار قدرته على مجاراة الأندية الكبيرة عالميا.



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن جوائز كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2024 ستكون كما يلي:



يحصل بطل كأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2024 على مبلغ 5 مليون دولار بينما يحصل الوصيف وصاحب المركز الثاني على 4 مليون دولار.



يحصل الخاسر في الدور نصف النهائي على 2 مليون دولار بينما يحصل الخاسر في الدور ربع النهائي مليون دولار في حين سيحصل الفريق الذي يودع البطولة من الدور التمهيدي على 500 ألف دولار.



موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال



من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وباتشوكا يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 على ملعب لوسيل في قطر وذلك ضمن منافسات نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال حصريًا، إنه ا سوف تُذيع مباراة نهائي البطولة الذي سيجمع بين ريال مدريد وباتشوكا على قناتها المفتوحة beIN SPORTS الاخبارية على قمر النايل سات، وذلك عبر جدول البث الخاص بها.



من المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، أردا جولر