استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بعد انخفاض طفيف لعيار 21

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 استقرارًا لليوم الخامس على التوالي، حيث بقيت الأسعار ثابتة بعد انخفاض سجلته أسعار الذهب عيار 21 يوم الجمعة الماضية بمقدار 5 جنيهات، وفيما يلي تفاصيل الأسعار حسب آخر تحديثات شعبة الذهب:

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

  • سعر الذهب عيار 24: استقر عند 4365 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل استقرارًا عند 3820 جنيهًا للجرام، بينما بلغ السعر بالمصنعية نحو 3920 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: استقر عند 3274 جنيهًا للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، حيث سجل 30560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

في الأسواق العالمية، استقر سعر الذهب عند 2656 دولارًا للأوقية.

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 سعر الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 عيار 24 الجنيه الذهب سعر الذهب عالمي ا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل| ذهب مصر الجديد.. وزارة البترول تعلن التنقيب عن الرمال الكاولينية والرمال الزجاجية

عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة بنى طالب الإبتدائية المشتركة بمركز الفتح

عاجل| رجال أعمال اتراك منفتحون على إقامة مصانع بمصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-12-2024: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية

تفاصيل وفاة مدمن داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنشأة القناطر

الطقس في مصر اليوم 18-12-2024: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتوقعات بنوة الفيضة الصغيرة