استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بعد انخفاض طفيف لعيار 21
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 استقرارًا لليوم الخامس على التوالي، حيث بقيت الأسعار ثابتة بعد انخفاض سجلته أسعار الذهب عيار 21 يوم الجمعة الماضية بمقدار 5 جنيهات، وفيما يلي تفاصيل الأسعار حسب آخر تحديثات شعبة الذهب:
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
- سعر الذهب عيار 24: استقر عند 4365 جنيهًا للجرام.
- سعر الذهب عيار 21: سجل استقرارًا عند 3820 جنيهًا للجرام، بينما بلغ السعر بالمصنعية نحو 3920 جنيهًا.
- سعر الذهب عيار 18: استقر عند 3274 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، حيث سجل 30560 جنيهًا.
سعر الذهب عالميًا
في الأسواق العالمية، استقر سعر الذهب عند 2656 دولارًا للأوقية.