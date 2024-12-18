أسعار العملات اليوم الأربعاء 18-12-2024 في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت البنوك العاملة في السوق المصرفية في مصر أسعار العملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، حيث استقرت أسعار عدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليومية.

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار الأمريكي:

  • سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.73 جنيهًا للشراء، و50.83 جنيهًا للبيع.
  • في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 50.73 جنيهًا للشراء، و50.83 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو الأوروبي:

  • سجل سعر اليورو في بنك مصر 53.22 جنيهًا للشراء، و53.40 جنيهًا للبيع.
  • في البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو 53.22 جنيهًا للشراء، و53.38 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي:

  • سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.47 جنيهًا للشراء، و13.52 جنيهًا للبيع.
  • في بنك مصر، سجل سعر الريال السعودي 13.47 جنيهًا للشراء، و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي:

  • سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 164.17 جنيهًا للشراء، و165.29 جنيهًا للبيع.
  • في بنك مصر، سجل سعر الدينار الكويتي 164.59 جنيهًا للشراء، و165.29 جنيهًا للبيع.

تُظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في أسواق العملات خلال اليوم، مع ثبات نسبية في قيم معظم العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

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