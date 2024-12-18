حالة الطقس اليوم الأربعاء 18-12-2024: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية

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تشهد العديد من المحافظات والمدن الساحلية في مصر، منذ ساعات الصباح الباكر، تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

تمتد هذه الأمطار إلى مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الشرقية وصولًا إلى شمال الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار، حسبما أوردته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار غزيرة على 8 محافظات ساحلية

أوضحت الهيئة في تقريرها، أن محافظة مطروح تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة منذ الساعة السادسة صباحًا. 

ومن المتوقع أن تستمر تكاثر السحب الممطرة في الانتشار لتشمل مناطق أخرى مثل:

  • السلوم
  • الضبعة
  • العلمين
  • سيدي برني
  • سيدي عبد الرحمن
  • الإسكندرية
  • البحيرة
  • كفر الشيخ

طقس القاهرة والجيزة والمحافظات الداخلية

أما بالنسبة للمناطق الداخلية، فقد أشار تقرير الأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب غير الممطرة على عدة محافظات مثل:

  • القاهرة
  • الجيزة
  • بورسعيد
  • دمياط
  • الإسماعيلية
  • السويس
  • الدقهلية
  • القليوبية
  • المنصورة
  • الشرقية
  • شمال وجنوب سيناء
  • جبال البحر الأحمر
  • الفيوم
  • بني سويف
  • أسيوط
  • سوهاج
  • المنيا
  • أسوان
  • الوادي الجديد
  • البحر الأحمر

وتسود هذه المناطق حالة من الطقس الغائم والبارد نهارًا، ويُتوقع أن يكون شديد البرودة ليلًا، مع انخفاض فترات سطوع أشعة الشمس.

تستمر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في متابعة الأحوال الجوية وتقديم التقارير اللازمة للمواطنين بشأن أي تغييرات في حالة الطقس.

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