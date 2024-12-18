محافظ أسيوط: صيانة ورصف عددا من الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء على أهمية تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء وإصلاح وصيانة التالف منها لتيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة لافتًا إلى ضرورة الإستماع لطلبات المواطنين ووضع حلول عاجلة لها بالقطاعات كافة وخاصة في قطاع الطرق على أن يتم متابعة مراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال في أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والكباري بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال إصلاح وصيانة مجموعة من الطرق التالف طبقة الأسفلت بها بإعادة رصفها باستعمال الطبقة السطحية الإسفلتية بعد ترميم الطرق كل بما يناسبه حيث تم ترميم وإعادة رصف مجموعة طرق بمستشفى الشرطة بحي شرق أسيوط بلغت مساحاتها 600 متر مسطح، وطريق شارع نزيه بجوار كلية الخدمة الإجتماعية بشارع الجمهورية أمام منطقة التجنيد بلغت مساحته 200 متر مسطح فضلًا عن إصلاح بعض التلفيات المتفرقة بميدان المجذوب ومدخل شارع الشيخ علي عبد الدايم بحي غرب بمساحة 150 متر مسطح وذلك عن طريق جهود المشاركة المجتمعية للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والقطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والرفع عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة