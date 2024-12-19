رئيس وزراء باكستان يزور مصر للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية

عربي ودولي
بوابة الفجر

سيقوم رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024 للمشاركة في القمة الحادية عشرة لدول مجموعة الثماني النامية (D-8) التي تعقد في القاهرة.

ووفق بيان صادر عن سفارة باكستان بالقاهرة، فقبل القمة، سيحضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السناتور محمد إسحاق دار الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية في 18 ديسمبر 2024.

وموضوع القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية هو "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وفي القمة، سيؤكد رئيس الوزراء على أهمية الاستثمار في الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد قوي وشامل؛ وخلق فرص العمل؛ وتعزيز الابتكار؛ وتعزيز ريادة الأعمال المحلية. وسيعبر عن التزام باكستان القوي بمبادئ مجموعة الثماني النامية؛ ويؤكد على أهمية تعزيز الشراكات من أجل المنفعة المتبادلة والازدهار؛ وتعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي والسياحة. كما سيؤكد على الحوافز التي تقدمها باكستان لتمكين الشباب والتنمية المالية.

كما سيحضر رئيس وزراء باكستان الجلسة الخاصة لمجموعة الدول الثماني النامية بشأن الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في غزة ولبنان لمناقشة الوضع الناتج عن العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط. وسيؤكد على موقف باكستان المبدئي بشأن الوضع في فلسطين ويدعو إلى السلام في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء على هامش القمة اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين.

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