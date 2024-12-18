الطقس في مصر اليوم 18-12-2024: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتوقعات بنوة الفيضة الصغيرة

رفعت غرف عمليات 4 محافظات درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع مركز السيطرة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، نظرًا للاضطرابات في حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

تشمل هذه الاضطرابات سقوط أمطار متفاوتة الشدة، والتي تكون غزيرة على فترات في بعض المحافظات، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء نوة الفيضة الصغيرة، وفقًا لجدول النوات المعلن من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

حالة الطقس في المحافظات

تشهد القاهرة الكبرى وأقاليم شمال الصعيد أجواء معتدلة الحرارة خلال النهار، بينما تكون مائلة للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

في المقابل، يسود الدفء في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتتحول الأجواء إلى باردة طوال الليل والصباح الباكر على معظم الأنحاء، باستثناء وسط سيناء وشمال الصعيد حيث تكون شديدة البرودة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أعلنت 4 محافظات حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار في الساعات القادمة، وتشمل مناطق سقوط الأمطار:

محافظة مطروح : أمطار متوسطة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة.

: أمطار متوسطة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة. محافظة الإسكندرية : أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

: أمطار خفيفة على فترات متقطعة. محافظة البحيرة : أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

: أمطار خفيفة على فترات متقطعة. محافظة كفر الشيخ: أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

توقعات الأمطار في الأيام المقبلة

من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على محافظة مطروح يوم الخميس 19 ديسمبر، لتكون غزيرة في بعض المناطق.

كما ستستمر الأمطار المتوسطة في الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ خلال المساء.

وفي يوم الجمعة 21 ديسمبر، يتوقع أن تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطارًا متوسطة على فترات متقطعة، تشمل الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، وكذلك بعض مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة مثل الغربية، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس.

موعد نوة الفيضة الصغيرة

تبدأ نوة الفيضة الصغيرة يوم الخميس 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، مصحوبة بأمطار ورياح شمالية غربية، وفقًا لموقع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتليها نوة عيد الميلاد التي ستكون شديدة الأمطار بداية من 28 ديسمبر ولمدة 48 ساعة.

تدابير استعدادات المحافظات

محافظة مطروح أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار متوسطة قد تتغزر في بعض المناطق.

أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط قد تتغزر في بعض المناطق. شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أكدت استمرار أعمال الصيانة والتطهير للشنايش والبالوعات لضمان جاهزية الشبكات لاستقبال الأمطار.

أكدت استمرار أعمال الصيانة والتطهير للشنايش والبالوعات لضمان جاهزية الشبكات لاستقبال الأمطار. كما حذرت محافظة الإسكندرية من كثافة الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح الباكر، وطالبت المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر واتباع قواعد القيادة الآمنة.

تستمر الهيئة العامة للأرصاد الجوية في متابعة حالة الطقس وتقديم التوقعات اللازمة للمواطنين في مختلف المحافظات.