محافظ الدقهلية: إعدام وضبط 2 طن مواد غذائية وعصائر وتحرير 227 محضرًا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والأطعمة والمشروبات المختلفة المطابقة للمواصفات الصحية حرصا على صحة وسلامة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة،وأوضح قيام الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية "بحملة رقابية بالمرور على 282 منشأة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير أوجه الرعاية وإجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية المطلوبة.

ومن جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن حملة إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي قامت بالمرور على 282 منشأة متنوعة خلال أسبوع، وقامت بسحب 86 عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات، وتم اعدام 1071 كيلو أغذية،214 لتر، وتحرير 227 محضرا،وضبط 975 كيلو أغذية متنوعة مخالفة للمواصفات،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والتوصية بغلق 101 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الإستمرار في حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.