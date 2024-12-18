سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-12-2024

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سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في مستهل التعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط السعر نحو 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري.

أسعار الدولار في أبرز البنوك

  • البنك الأهلي المصري: 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة: 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل الإسلامي: 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم:

  • أعلى سعر شراء: 50.90 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
  • أقل سعر شراء: 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي.

هذا التحديث يعكس استقرارًا في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، مع تفاوت طفيف بين البنوك.

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