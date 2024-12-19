وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى القاهرة للمشاركة في قمة مجموعة الثماني

وصل نائب رئيس وزراء باكستان ووزير الخارجية السناتور محمد إسحاق دار القاهرة لحضور القمة الحادية عشرة لدول مجموعة الثماني النامية (D-8) المقرر عقدها في 19 ديسمبر 2024.

و كان فى استقباله القائم بالأعمال الباكستانى د. رضا شاهد ومستشار السفارة أحمد أمجد علي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي. وكان فى استقباله أيضا ممثلو وزارة الخارجية المصرية حاضرين أيضًا.

و قبل القمة يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية في 18 ديسمبر.

وعلى هامش القمة، من المتوقع أن يعقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اجتماعات ثنائية مع نظرائه الحاضرين في القاهرة.