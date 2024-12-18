محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأبنوب



قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء إنه تم إزالة 27 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأبنوب ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 27 حالة تعدي بمركزي منفلوط وأبنوب بمساحة 2799 مربع مباني حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمود نجار رئيس المركز بحملة تمكنت خلالها من إزالة 16 حالة تعدي منها 11 حالة تعدي بالمباني على خط تنظيم بمساحة 550 متر مربع و5 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 1250 متر مربع كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بقيادة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز في إزالة 11 حالة تعدي منها 7 حالات تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة تابعة للري بمساحة 619 متر مربع و4 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي حيث تمت إزالة كافة التعديات وذلك في وجود قوة أمنية ومسئولي الإزالات وجهات الولاية وباستخدام معدات الوحدة المحلية للمركزين

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة للتعدي على الراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية للحفاظ عليها للاجيال القادمة لافتًا إلى أن الموجة 24 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري