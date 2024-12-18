نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء: تجنب المضاعفات باتباع هذه الإرشادات

في ظل التقلبات الجوية والطقس البارد الذي يسيطر على معظم أنحاء البلاد، يعاني الكثير من المواطنين من نزلات البرد والانفلونزا.

تتسبب تغيرات درجات الحرارة بين الليل والنهار في تدهور صحة بعض الأفراد، خاصة مع هبوب الرياح الباردة في الصباح الباكر، مما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد.

لذلك، حرصت هيئة الأرصاد الجوية على تحذير المواطنين من برودة الطقس وأوصت بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل أو مع بداية الصباح الباكر.

إرشادات هيئة الدواء لمواجهة نزلات البرد

في نفس السياق، قدمت هيئة الدواء المصرية عبر منشور رسمي نصائح قيمة للمواطنين للتعامل مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. حيث أوصت الهيئة باتباع الخطوات التالية للحفاظ على الصحة وتقليل فرص تفاقم الأعراض:

الراحة في المنزل: عند الشعور بأعراض نزلة البرد، يُنصح بالبقاء في المنزل لأخذ قسط من الراحة والتعافي. استشارة الطبيب: في حال تطور الأعراض، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا لتلقي التشخيص والعلاج المناسب. تجنب المضادات الحيوية: يجب الامتناع عن استخدام المضادات الحيوية، لأنها لا تعالج العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد، بل تقتصر فائدتها في محاربة العدوى البكتيرية. النظافة الشخصية: يُنصح بالاهتمام بنظافة اليدين بشكل مستمر وغسلها جيدًا، بالإضافة إلى تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر. التعامل مع العطس والسعال: يجب استخدام المناديل الورقية عند العطس أو السعال، والتخلص منها فورًا لتجنب نشر الفيروسات. تقوية جهاز المناعة: من خلال تناول الأطعمة الصحية والطازجة، النوم الجيد، وممارسة الرياضة بانتظام. الإقلاع عن التدخين: إذا كنت من المدخنين، يجب التوقف فورًا عن التدخين، حيث إنه يزيد من تفاقم أعراض نزلات البرد.

المضادات الحيوية الموصى بها لعلاج البرد الشديد

في حال إصابة الشخص بنزلة برد شديدة، يمكن استخدام بعض الأدوية التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الدواء، مثل:

مضادات الهيستامين ، التي تساعد في تقليل الأعراض المصاحبة للبرد.

، التي تساعد في تقليل الأعراض المصاحبة للبرد. مزيلات الاحتقان ، التي تساعد في تخفيف احتقان الأنف.

، التي تساعد في تخفيف احتقان الأنف. مسكنات الألم مثل الباراسيتامول لتخفيف الأعراض مثل الصداع وآلام الجسم.

مثل لتخفيف الأعراض مثل الصداع وآلام الجسم. مضادات الالتهاب غير السيترويدية.

غير السيترويدية. مثبطات السعال، التي تساعد في تخفيف السعال.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن للمواطنين الوقاية من الإصابة بنزلات البرد أو التخفيف من حدتها، وتجنب تفاقم الأعراض مع تغيرات الطقس المتقلبة.