كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من شخصين ببورسعيد

حوادث
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ارشفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من (موظف بالمعاش، وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) بأنه عقب قيامهما بتسجيل عقد بيع شقة بدائرة القسم وتحصلهما على مبلغ مالى (محدد) نظير بيعها، ولدى عودتهما  فوجئا بقيام (مجهولين) بالترجل من سيارة ملاكى "دون لوحات معدنية " أمام محل سكنهما، وقاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب. 


أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع" 
كما تم بإرشادهم ضبط ("جزء من المبلغ المستولى عليه"- 3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات - سلاح أبيض -  السيارة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"). 
اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 

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