مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم ملف تجديد عقد النجم الدولي أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

مفاجأة بشأن تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي

وأكد الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أكرم توفيق يعطي الأولوية للنادي الأهلي، بتجديد عقده مع الفريق والاستمرار داخل صفوفه".

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وأضاف:" أكرم توفيق تلقى عرض مغري من نادي بيراميدز من أجل الانضمام إلى صفوفه، وسيصل العرض إلى مليون دولار في الموسم"

وأتم:" أكرم توفيق يرغب في الاستمرار مع النادي الأهلي، وتجديد عقده ولكنه طلب الحصول على التقدير المادي المطلوب، بعد تألقه مع الفريق في الفترة الأخيرة ".

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