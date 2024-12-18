ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

حوادث
ارشفية
ارشفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" كائنة بمحافظة الجيزة – له معلومات جنائية) بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى. 


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف الشركة المُشار إليها وضبط ( مالكها، المدير المسئول "له معلومات جنائية" )، وعُثر بداخل الشركة على (جوازات وصور جوازات سفر لعدد من الأشخاص – عدد من طلبات التوظيف - عدد من عقود الإتفاق للعمل بالخارج - دفتر إستلام نقدية - أكلاشيه خاص بالشركة - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة – 3 هواتف محمول "تحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

استيلاء على أموال الاحتيال على المواطنين أكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لتصاريح العمل

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