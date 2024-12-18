محافظ أسيوط: تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات بمركز البداري



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات يوميًا بمركز البداري ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز قامت بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية حفاظًا على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض تحت إشراف محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية حفاظًا على صحة المواطنين مؤكدًا على إستمرار شن الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم والعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة