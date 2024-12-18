"التعليم" فتح باب التقديم للحصول على رخصة التدريس الدولية

أخبار مصر
بوابة الفجر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم للحصول على رخصة التدريس الدولية، وهو برنامج تدريبي ضمن مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس. يهدف البرنامج إلى تزويد المعلمين بالمهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز جودة التدريس والتعلم. يمتد التدريب لمدة ستة أشهر، ويجمع بين التدريب المباشر والتعليم الإلكتروني، مما يوفر للمعلمين الفرصة للتطور المهني من أي مكان في العالم.
وفي خطوة أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستقوم بصرف مستحقات العاملين بنظام الحصة في المواعيد المحددة دون أي تأخير. وأشادت الوزارة بالجهود التي يبذلها المعلمون في ضمان انتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس. كما أعلنت الوزارة عن رفع مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المعلمين.
من جهة أخرى، أشار وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، إلى أن نحو 50 ألف معلم تم التعاقد معهم بنظام الحصة منذ بداية العام الدراسي، وهو ما ساهم بشكل كبير في سد العجز في أعداد المعلمين. وأكد الوزير أنه لا توجد أي مدرسة تشهد نقصًا في المعلمين في المواد الدراسية الأساسية.
وتستعد الوزارة أيضًا للإعلان عن مسابقتين جديدتين للتعاقد مع معلمين في المستقبل القريب، وذلك في إطار خططها المستمرة لتحسين جودة التعليم في البلاد.

 

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