وزيرا خارجية مصر وباكستان يتفقان على تعزيز العلاقات السياسية والدفاعية والاقتصادية

عربي ودولي
بوابة الفجر

عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصري، بدر عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، السيناتور محمد إسحاق دار، اجتماعًا على هامش قمة الدول الثماني النامية  التى ستعقد في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن تقديره الكبير للترتيبات التي اتخذتها الحكومة المصرية لقمة مجموعة الدول الثماني النامية وشكر وزير الخارجية المصري على كرم الضيافة. 

كما أشاد بالعلاقات العميقة الجذور والمتعددة الأوجه بين البلدين، والتي تقوم على روابط مشتركة من الإيمان والقيم والتقارب الثقافي، وأشاد وزيرا الخارجية بالتعاون الممتاز بين باكستان ومصر على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، واتفق وزيرا الخارجية على تعزيز العلاقات السياسية والدفاعية والثقافية والاقتصادية والاتصالات بين الشعبين. 

كما قرر الجانبان العمل معًا للاستفادة الكاملة من إمكانات التجارة والاستثمار بين البلدين. كما تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة والفظائع في الضفة الغربية. 

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه مصر في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع المحتل. 

واتفق وزيرا الخارجية على أن الحل الدائم للأزمة يكمن في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حدود ما قبل يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واتفق وزيرا الخارجية على تعزيز العلاقات السياسية والدفاعية والثقافية والاقتصادية والاتصالات بين الشعبين. 

كما قرر الجانبان العمل معًا للاستفادة الكاملة من إمكاناتهما التجارية والاستثماراتية، واتفق وزيرا الخارجية على الحفاظ على مسار الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين، كما دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لزيارة باكستان. 

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