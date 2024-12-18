محافظ أسيوط يؤكد على إستمرار جهود تطهير الترع والمصارف

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 


أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء على إستمرار جهود تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري والوحدات المحلية ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بنطاق المحافظة وذلك لضمان وصول المياة إلى نهايات الترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري وحفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس أبوالعيون عرفات مدير عام الأدارة ونفذت حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش بترعة نجع حمادي الشرقية الكليو و152 بهندسة ساحل سليم بواسطة الصندل والحفارة فضلًا عن إزالة الحشائش والملفات من ترعه محمود باشا بزمام مركز ديروط.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على أهمية التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الأعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولًا بأول لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة كافة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يمتص كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها وذلك لضمان وصول المياة إلى نهاية الترعة والترع الآخذة منها ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية

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