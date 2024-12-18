القواعد العامة لاختيار المشرفين على حج الجمعيات الأهلية 2025

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج عن القواعد العامة لاختيار المشرفين على حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، تزامنًا مع إعلان نتائج القرعة.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم للإشراف سيبدأ اعتبارًا من 22 ديسمبر الجاري. إليك أبرز القواعد التي يجب أن يتبعها المتقدمون للإشراف:

1. اللياقة الصحية والبدنية

يجب أن يتمتع المشرف باللياقة الصحية والبدنية اللازمة لأداء مهمته بكفاءة عالية.

يُطلب من المتقدمين تقديم شهادة طبية من مستشفى حكومي تُثبت خلوهم من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.

2. حسن السلوك والسمعة

يجب أن يكون المشرف صاحب سمعة حسنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية مثبتة في الفيش الجنائي.

3. المؤهل العلمي

يجب أن يكون المشرف حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل.

4. نسبة المشرفين الجدد

تُخصص البعثة الإشرافية بحيث لا تتجاوز نسبة المشرفين الجدد 40% من إجمالي البعثة. يجب أن يكون المشرف الجديد أقل من 50 عامًا ويفضل الأصغر سنًا حسب نتائج الاختبارات.

5. الخبرة الإشرافية

يجب أن تشكل البعثة الإشرافية من 60% من المشرفين ذوي الخبرة في الإشراف على حج الجمعيات.

لا يحق لمشرفي 3 سنوات متتالية (2022-2024) الترشح لموسم 2025.

6. اختبارات المشرفين

يجب على المشرفين اجتياز اختبارات تحريرية ومقابلة شخصية تحت إشراف اللجنة المختصة.

تُجرى الاختبارات التحريرية "أون لاين" بمراكز مخصصة، ويشترط أن يحصل المتقدم على 65 درجة من 100 على الأقل ليعتبر "لائقًا".

7. المقابلة الشخصية

بعد اجتياز الاختبارات التحريرية، تُجرى مقابلات شخصية للمتقدمين.

8. التظلم على نتائج الاختبارات

يحق للمشرفين الذين لم يجتازوا الاختبارات التظلم من نتائجهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الاختبار مقابل سداد مبلغ 1000 جنيه.

9. الحضور في الموعد المحدد

يُعتبر عدم حضور المشرف للاختبارات في الموعد المحدد بمثابة اعتذار عن طلب الإشراف.

10. المبالغ المالية

يلتزم المشرفون بسداد المبالغ المالية التي يحددها مجلس أمناء المؤسسة فور اختيارهم بشكل نهائي.

تسعى المؤسسة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية وضمان سير رحلة الحج بشكل ميسر وآمن.