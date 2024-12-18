محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع مبني خدمات مصر بحدائق الأهرام

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ الجارية بمركز خدمات مصر والمقرر أن يوفر مختلف الخدمات الحكومية لسكان مدينة حدائق الأهرام في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس  الجمهورية بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم  الخدمات الحكومية  المجمعة  للمواطنين.
وأشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات بصورة مستمرة مشيرًا إلي ان المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
وأوضح النجار أن المركز سيوفر كافه الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، سجل مدني،المرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك أستخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية وغيرها من الخدمات.
و إستمع المحافظ خلال جولته لشرح من مسئولى الشركة المنفذة حول الأعمال وأقسام المبنى والمواقع المخصصة لتقديم الخدمات وإستقبال وإنتظار الجمهور من المترددين على الخدمات المقدمة بالمبنى.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتى فى إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات لأهالى حدائق الأهرام وتسهيل حصولهم على خدمات المصالح الحكومية داخل المدينة.
رافق المحافظ هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى والتجميل وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة.

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