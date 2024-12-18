تحذيرات من فيروس ليسا: خطر الإصابة والخطوات الوقائية

انتشرت تحذيرات في وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة الأسترالية، حول فيروس ليسا، الذي يُنقل عن طريق الخفافيش، مما دفع السلطات الصحية إلى تحذير المواطنين من التعامل المباشر مع الخفافيش، خاصة تلك التي قد تكون سقطت من الأشجار، خوفًا من الإصابة بالفيروس القاتل.

ما هو فيروس ليسا؟

فيروس ليسا هو فيروس قاتل ينتمي إلى نفس مجموعة الفيروسات التي تشمل فيروس داء الكلب، حيث يشترك الفيروسان في نفس الأعراض الخطيرة. وتظهر الأعراض على شكل شلل، هذيان، تشنجات، وفي النهاية الموت.

ولا يوجد علاج معروف لهذا الفيروس، ولكن الوقاية تتم من خلال التطعيم السريع في حالة التعرض.

ينتشر فيروس ليسا من خلال اللدغات أو الجروح المفتوحة، ولهذا يُنصح الأشخاص الذين قد يتعرضون للفيروس بتنظيف الجرح جيدًا والحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن.

لماذا انتشرت التحذيرات بشأن فيروس ليسا؟

تشهد ولاية كوينزلاند في أستراليا موجة من تحذيرات الصحة العامة بسبب سقوط الخفافيش من السماء، نتيجة لمزيج من متلازمة شلل الثعلب الطائر والحرارة الشديدة.

وقد دفعت هذه الحوادث كبير مسؤولي الصحة في الولاية، هايدي كارول، إلى تحذير المواطنين بعدم لمس الخفافيش، سواء كانت حية أو ميتة، بعد سقوطها على الأرض.

وأكدت كارول: "من المهم أن نتذكر أن فيروس ليسا قاتل للبشر، ولا يوجد علاج فعال معروف بمجرد ظهور الأعراض. العلاج الوحيد المتاح هو التطعيم الوقائي إذا تم تقديمه بسرعة بعد التعرض للفيروس."

الإجراءات الوقائية الموصى بها

أوصى الخبراء بضرورة تعليم الأطفال عدم التعامل مع الخفافيش على الإطلاق، وفي حال التعرض للدغات أو خدوش من الخفافيش، يجب غسل الجرح على الفور بالماء والصابون لمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم استخدام مطهر إن أمكن.

من الضروري أيضًا زيارة الطبيب في أقرب وقت للتأكد من الحصول على العلاج المناسب.

حالات سابقة للإصابة بفيروس ليسا

تم الإبلاغ عن ثلاث حالات إصابة بشرية بفيروس ليسا في أستراليا، وكانت جميعها في ولاية كوينزلاند.

وقعت أول حالة في عام 1996، ثم حالة أخرى في 1998، وتلتها حالة في 2013. للأسف، تُوفي جميع الأشخاص الذين أصيبوا بهذا الفيروس بسبب العدوى.

الخطوات في حال العثور على خفاش

حث الأطباء المواطنين على عدم لمس أي خفاش يسقط على الأرض، بل يجب الاتصال بـ جمعية حماية الحيوانات الملكية أو مجموعة رعاية الحياة البرية المحلية للحصول على المساعدة.