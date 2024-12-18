القومي للسكان بأسيوط ينظم ندوتين تثقيفيتين بقرية عرب مطير بالفتح ومدرسة الإسلامية بحي غرب



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية المواطنين لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية لتحقيق ما تهدف إليه خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" قد نظم ندوة تثقيفية بمقر مركز طب الأسرة بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح عن أهمية تنظيم الأسرة لصحه الأم والطفل بمشاركة حسين قاسم مسؤل الإعلام وبحضور ٤٠ سيده من سيدات القرية، كما تم تنظيم ندوة بمدرسة الإسلامية الثانوية بنات بحي غرب عن تداعيات وخطورة الزيادة السكانية والتأثير على الإقتصاد ودور الشباب فى الحفاظ على الوطن بمشاركة فتحي صلاح عضو المجلس القومي للمرأة وبحضور عدد ٥٥ طالبة مؤكدًا على إستمرار تنظيم مثل تلك الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين بكافة فئاتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة خاصة بالقرى والنجوع البعيدة للعمل على وضع حلول للمشاكل المجتمعية المختلفة والتي من بينها الحد من الزيادة السكانية وخطورتها