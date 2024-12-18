مستجدات مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع: تقدم ملحوظ في التنفيذ

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مشروع الخط الأول
مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تقدم أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يُعد من وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديقة للبيئة. 

وأوضح أن جميع الأعمال تُنفذ وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، وبأيدٍ مصرية خالصة، وعلى أساس جداول زمنية محددة مسبقًا.

تقدم الأعمال في محطات الخط الأول

وأشار جويلي إلى تقدم الأعمال في العديد من المحطات الحيوية على طول الخط الأول، مثل:

  • محطة العين السخنة
  • محطة العاصمة الإدارية
  • محطة محمد نجيب
  • محطة القاهرة
  • محطة الجيزة
  • محطة حدائق أكتوبر
  • محطة أكتوبر
  • محطة سفنكس
  • محطة السادات
  • محطة وادي النطرون
  • محطة النوبارية
  • محطة العلمين
  • محطة الضبعة
  • محطة رأس الحكمة
  • محطة مرسى مطروح

وأضاف أن أعمال التنفيذ شملت أيضًا الكباري مثل:

  • كوبري كم 4.5
  • كوبري الإقليمي

تفاصيل مسار الخط الأول للقطار السريع

قال جويلي إن مسار الخط الأول يمتد من العين السخنة وصولًا إلى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوبًا إلى العياط ليرتبط مع الخط الثاني، ويتفرع شمالًا إلى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح، بطول إجمالي يقارب 660 كيلومترًا. يشتمل المسار على 21 محطة، منها:

  • 13 محطة قطار سريع
  • 8 محطات إقليمية

السرعة التشغيلية والتصميمية للمشروع

أكد الدكتور جويلي أن السرعة التصميمية للمشروع تبلغ 250 كيلومترًا في الساعة، بينما ستكون السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترًا في الساعة، في حين ستبلغ سرعة القطارات الإقليمية 160 كيلومترًا في الساعة. 

أما جرارات البضائع الكهربائية فستعمل بسرعة تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة.

العمل المستمر على المشروع

وواصل رئيس الهيئة القومية للأنفاق حديثه عن تقدم أعمال التنفيذ في المشروع، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إنجاز أعمال هامة مثل نقطة صيانة العاصمة، وكذلك أعمال فرد البازلت وتشكيله، بالإضافة إلى دكه في مواقع متعددة.

يُعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية مصر لتنفيذ مشاريع نقل صديقة للبيئة ومستدامة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل وتقليل الازدحام على الطرق وتحقيق تطور كبير في القطاع.

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