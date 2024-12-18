موعد جنازة عمة اللاعب محمد النني لاعب منتخب مصر



كشفت أسرة الاعب محمد الننى لاعب منتخب مصر ونادى الجزيرة الإماراتي، عن موعد ومكان جنازة عمة اللاعب التى توفيت فجر اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من أمام منزل العائلة بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية.

كان الكابتن ناصر النني، والد الاعب محمد الننى، أعلن عن وفاة شقيقته سلوى النني، اليوم الأربعاء.

وأكد الكابتن ناصر الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "أختي سلوى النني في ذمة الله.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".