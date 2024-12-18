بأسلوب الخطف.. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي في سرقة متعلقات المواطنين بالدقي

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية في الدقى 

سقوط تشكيل عصابي

ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

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