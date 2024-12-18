الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

حوادث
المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (السويس – الجيزة – الشرقية  - سوهاج) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 
مديرية أمن السويس 
ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة (أدوات صحية وقطع معدنية وزنت جميعها 800 كجم) من إحدى شركات تصنيع الأدوات الصحية بدائرة قسم شرطة عتاقة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بقيامهم بنقل المسروقات بإستخدام سيارة "قيادة أحدهم" والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها. 
مديرية أمن الجيزة 
ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدقى مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 

مديرية أمن الشرقية 
ضبط (5 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة (الدراجات النارية) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبمواجهتهم إعترفو بإرتكاب (11) واقعة بأسلوب "قطع الأسلاك"، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجات المستولى عليها – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع). 
مديرية أمن سوهاج 
ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة)، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (3 أجهزة كمبيوتر – 5 طفايات حريق – شاشة تلفاز) من داخل مدرسة كائنة بدائرة المركز، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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