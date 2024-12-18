سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 18-12-2024

الاقتصاد
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 18 ديسمبر، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، يُذكر أن أسعار العملات تشهد تحديثًا مستمرًا على مدار اليوم، لتمكين المواطنين والمستثمرين من متابعة أحدث الأسعار، وفيما يلي نستعرض أحدث تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وفقًا لأخر تحديثات تمت على أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالدولة، فإنها نصت على النحو الأتي:-

• وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 13.50 جنيه شراء و13.54 جنيه بيع بالبنك المركزي المصري.

• فيما بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي نحو 13.48 جنيه للشراء، وللبيع 13.53 جنيه.

• أما عن سعر الريال في بنك مصر سجل نحو 13.48 جنيه للشراء، وللبيع 13.53 جنيه.

• حتى أن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي بلغ نحو 13.50 جنيه شراء، وبيع 13.543 جنيه.

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استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء 18 ديسمبر 2024

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استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

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تراجع سعر الريال السعودي اليوم 16 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

تحديثات سعر الريال السعودي الآن

وعن التحديث الأخير التي تم على سعر الريال السعودي أمام الجنيه في باقي البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما يأتي:-

• وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 13.50 جنيه للشراء، وللبيع 13.53 جنيه.

• وعن سعر الريال مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي التجاري فسجل نحو 13.21 جنيه شراء، وبيع 13.55 جنيه.

• ناهيك عن أن سعر الريال داخل بنك البركة سجل نحو 13.45 جنيه شراء، وبيع 13.55 جنيه.

• فيما بلغ بنك قناة السويس نحو 13.47 جنيه للشراء، وللبيع 13.56 جنيه.

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