تفاصيل تفقد محافظ الدقهلية لـ “ عدد” من قرى مركز المنصورة

محافظات
محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال الجولة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم خلال جولة مفاجئة قريتى سلكا ونقيطة التابعتين لمركز المنصورة للوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين ومدى الاستجابة لمطالبهم وشكواهم، وأكد أن جولاته اليومية لن تتوقف وأنه يتابع بنفسه للوقوف على حقيقة سير الأعمال في مختلف القطاعات والمناطق.

استمع محافظ الدقهلية لعدد من المواطنين خلال تفقده قرية سلكا وعلى الفور كلف رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة انتظام مرور معدات وسيارات رفع القمامة بصفة دورية وسرعة رفع ونقل أي تجمعات للقمامة،وتفقد مدرسة الشهيد السيد عبده الإبتدائية بسلكا ووجه بحسن التعامل مع التلاميذ وتوفير الرعاية اللازمة لهم وتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية والاستعداد لامتحانات منتصف العام ومتابعتهم صحيا واتخاذ الإجراءات الفورية حال ظهور أى أعراض لنزلات البرد أو خلافها.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية قرية نقيطة وأثناء مروره بأحد المصارف هناك وجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق مع الري والبدء في رفع وإزالة كافة المخلفات والتراكمات ونواتج التطهير،كما تفقد فرن خبز وأكد على وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لوزن الرغيف وجودته والشفافية في صرف حصص الخبز للمواطنين.

استعداد لامتحانات اتخاذ الإجراءات الاستعداد الإبتدائية الخدمات المقدمة التراكمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المتابعة المستمرة النظافة العامة امتحانات منتصف العام بالمحافظة جولة مفاجئة رئيس مركز ومدينة طارق مرزوق محافظ الدقهلية شفافية رفع القمامة عدد من المواطنين محافظ الدقهلية مدرسة الشهيد مدينة المنصورة مركز ومدينة المنصورة مستوى النظافة وكيل وزارة التموين

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: إعدام وضبط 2 طن مواد غذائية وعصائر وتحرير 227 محضرًا

أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 18-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 18-12-2024 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 18-12-2024 في الدقهلية

رفع 41 ألف طن مخلفات في إطار الاستعداد لإعلان الدقهلية بلا مقالب عشوائية خلال أيام

مراقبة الأغذية توصى بالغلق الفورى لـ 100 منشأة لخطورتها على الصحة العامة بالدقهلية

من 9.00 صباحًا لـ 8.00 مساءًا.. انقطاع مياه الشرب عن قرى مركزي طلخا وشربين بالدقهلية غدًا

لوضع خطة لدعم الأولى بالرعاية.. نائب محافظ الدقهلية يجتمع بعدد من الجمعيات الأهلية والخيرية

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وباتشوكا | نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس الإنتر كونتيننتال

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال

عاجل- دوار مفاجئ لرئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مباشر.. ما القصة؟

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس إنتركونتيننتال