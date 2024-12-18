تفاصيل تفقد محافظ الدقهلية لـ “ عدد” من قرى مركز المنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم خلال جولة مفاجئة قريتى سلكا ونقيطة التابعتين لمركز المنصورة للوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين ومدى الاستجابة لمطالبهم وشكواهم، وأكد أن جولاته اليومية لن تتوقف وأنه يتابع بنفسه للوقوف على حقيقة سير الأعمال في مختلف القطاعات والمناطق.

استمع محافظ الدقهلية لعدد من المواطنين خلال تفقده قرية سلكا وعلى الفور كلف رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة انتظام مرور معدات وسيارات رفع القمامة بصفة دورية وسرعة رفع ونقل أي تجمعات للقمامة،وتفقد مدرسة الشهيد السيد عبده الإبتدائية بسلكا ووجه بحسن التعامل مع التلاميذ وتوفير الرعاية اللازمة لهم وتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية والاستعداد لامتحانات منتصف العام ومتابعتهم صحيا واتخاذ الإجراءات الفورية حال ظهور أى أعراض لنزلات البرد أو خلافها.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية قرية نقيطة وأثناء مروره بأحد المصارف هناك وجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بالتنسيق مع الري والبدء في رفع وإزالة كافة المخلفات والتراكمات ونواتج التطهير،كما تفقد فرن خبز وأكد على وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لوزن الرغيف وجودته والشفافية في صرف حصص الخبز للمواطنين.