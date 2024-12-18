رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة لانتخاب ممثل الكلية بلجنة اختيار عميد لها

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء اجتماع مجلس كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة؛ لاختيار ممثل الكلية الأساسي، والممثل الاحتياطي، في لجنة اختيار المتقدمين لمنصب عميد الكلية، بنظام الاقتراع السري

وجاء ذلك بحضور الدكتورة يارا إبراهيم القائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ووكلاء الكلية، وأعضاء مجلس الكلية

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أن اختيار القيادة الفاعلة من أهم مداخل تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، وذلك لأهميتها في خلق المناخ الملائم لتحقيق الأهداف التي تسعي إليها الجامعة، وترسيخ القيّم الأكاديمية الجامعية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على اختيار أفضل العناصر التي تصلح لإدارة الكليات من النواحي التعليمية، والبحثية، والمجتمعية، وذلك وفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية، والكفاءة القيادية، والقدرة على إحداث التطور المؤسسي، وسرعة إنجاز الأعمال والأمانة، هذا فضلًا عن الإلمام بآليات تطوير وتحسين التعليم والتعلم، والقدرة علي اتخاذ القرارات وحل المشكلات، والتمتع بروح الإبتكار.

وأشار الدكتور المنشاوي؛ أن الجلسة تضمنت انتخاب مرشح أساسي، ومرشح احتياطي بنظام الاقتراع السري من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، موضحًا أن نتيجة التصويت أسفرت عن اختيار الدكتورة شاهيناز محمد محمد عبدالله أستاذ الصحة النفسية المتفرغ بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة مرشح أساسي والدكتور عبدالتواب عبداللاه عبدالتواب أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربيةبالجامعةمرشح احتياطي وذلك في أجواء من الشفافية، والحيادية التامة

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بالمنظومة التعليمية والبحثية والخدمية الرائدة لكلية التربية للطفولة المبكرة، والقائمة على تدريب وتأهيل طالبات وباحثات الكلية لتقديم كل ماهو مفيد للطفل، مؤكدًا أهمية مرحلة الطفولة التى تعد من أهم المراحل العمرية، والتى تستوجب سيكولوجية تعليمية وتربوية هادفة؛ لإعداد أجيال واعدة.

ووجهّت الدكتورة يارا ابراهيم، خالص الشكر، والتقدير؛ للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ لدعمه المستمر للكلية في مختلف أنشطتها، وفعاليتها، واستحداث برامج حديثة تؤهل خريجيات الكلية لمواكبة سوق العمل، هذا فضلًا عن جهوده وتوجيهاته في الاسراع من استكمال الهيكل الانشائي الجديد للكلية بمدينة أسيوط الجديدة