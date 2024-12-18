تفاصيل احتفال التربية والتعليم في الدقهلية باليوم العالمي لـ "الغة العربية "

أناب الدكتور أشرف العربي مدير المديرية الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام لحضور إحتفالية مديرية التربية والتعليم باليوم العالمي لللغة العربية في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام بمدرج مدرسة إبن لقمان الإعدادية بنين بحضور الدكتور أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية

و نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية

و نجوي الدماصي رئيس مجلس أمناء إدارة غرب المنصورة التعليمية ولفيف من موجهي ومعلمي اللغة العربية بالدقهلية وطلاب المدارس تضمنت فعاليات الحفل معرض لللغة العربية وفقرات فنية وشعرية وثقافية متنوعة من أداء الطلاب والمعلمين وقدم فقرات الحفل وصابر بدر موجه أول المديرية

ومن جهته ألقي مدير عام التعليم العام كلمة تهنئة بهذة المناسبة نيابة عن مدير المديرية في ختام الحفل

نظم فعاليات الحفل فرسان اللغة العربية بالدقهلية طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية و طارق الغازي موجه عام التربية الدينية الإسلامية