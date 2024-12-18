بعد شكاوى المواطنين.. تحويل مدير إشغالات الخانكة للتحقيق

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لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءه الجماهيري الأسبوعي، بحضور الأجهزة التنفيذية، وخلال اللقاء وجه المحافظ، مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من السيدات وتجهيزهن بماكينات خياطة لتمكينهن من إقامة مشروعات صغيرة تسهم في تحسين دخلهن المعيشي.

وخلال الاجتماع، جرى توفير فرصة عمل لأحد الشباب في أحد المصانع بمدينة العبور، كما تم إعفاء سيدة تعاني من ضيق المعيشة من غرامة إزالة مبنى، مما يساهم في استقرار أوضاعها وأسرتها، ووجه المحافظ بسرعة إجراء التصالح لأحد المواطنين، مما يوفر عليه الوقت والجهد، كما وافق المحافظ على تحويل أبناء أحد المواطنين من مدرسة بمدينة شبين القناطر إلى مدينة بنها، تيسيرًا عليهم.

وأكد أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرًا أنه تم تقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين، مما يحسن من مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة.

وكرم المحافظ، إيمان شحاتة، مدير مديرية العمل بالقليوبية، بمناسبة وصولها سن التقاعد، تقديرًا لجهودها طوال فترة عملها، والتي تميزت بالتفاني والإصرار على توفير فرص عمل للشباب، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع وتقليل معدلات البطالة.

وقرر المحافظ، تحويل مدير إشغالات مركز ومدينة الخانكة للتحقيق الفوري، بعد تلقي شكاوى من المواطنين حول وجود إهمال وتراخي في أداء العمل، مما أدى لانتشار الإشغالات وتدهور المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصه على محاسبة المقصرين وتطبيق القانون على الجميع، مشددًا على ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.
 

المهندس أيمن عطية توفير فرص عمل للشباب شكاوى المواطنين فرص عمل للشباب محافـظ القليوبيــة مدينة الخانكة

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