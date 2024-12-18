مياه مطروح تحتفل بالعيد القومي للمحافظة بعدد 16 سيارة جديدة متعددة الأغراض

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سيارات شركة مياه
سيارات شركة مياه مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أسطول سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.
قام اللواء خالد شعيب بتفقد ست سيارات جديدة تم إضافتها إلى أسطول سيارات الشركة، شملت عدد 2 سيارة شفاط وعدد 2 سيارة كسح سعة 10 طن وعدد 2 سيارة كسح سعة 20 طن.
بالإضافة إلى تفقد السيارات التي تم عمل إحلال وتجديد لها في الورشة الفنية للتأمين الفني التابعة للشركة والتي شملت عدد 3 سيارات نقل مياه سعة 10 وعدد 1 سيارة كساحة.
حيث قام الأستاذ محمد خضر مساعد رئيس مجلس الإدارة للعلاقات العامة والاعلام والأزمات بشرح وافي لطبيعة عمل السيارات واعمال الاحلال والتجديد التي تمت وذلك بحضور المهندس هاني عادل نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لتعزيز خدماتها وضمان توفير مياه الشرب النظيفة والتخلص الامن من مياه الصرف الصحي، مما ينعكس إيجابًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
في كلمته خلال الزيارة، أعرب اللواء خالد شعيب عن فخره وسعادته بالتقدم المحرز في خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، أكد على أهمية استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شكر العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح على جهودهم المستمرة في خدمة المجتمع.
تعد زيارة اللواء خالد شعيب وتفقده لأسطول سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح جزءًا من الجهود الرامية لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بالمحافظة. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة مطروح، وتجسد التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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