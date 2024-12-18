شخص ينهي حياته في ظروف غامضة بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

أقدم شخص على إنهاء حياتة شنقا في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا في ظروف غامضة، تم نقله إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن على إنهاء شخص حياته شنقا داخل منزلة. في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اقدام "أ. أ. م" 30 سنة، جزار، على التخلص من حياته بأن نصب لنفسه مشنقة داخل منزلة في ظروف غامضة.

تم نقل المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفي بني مزار، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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