مياه أسيوط تشارك فى ورشة عمل تحت عنوان الخطة الاستراتيجية لقطاع التخطيط

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جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

 

 

 

 


شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم الأربعاء فى الورشة المقامة تحت عنوان الخطة الاستراتيجية لقطاع  التخطيط، وذلك في إطار التعاون القائم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنميه المحليه ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفارة المملكة الهولندية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية  VNG International فيما يخص مشروع تعزيز استدامه المياه في صعيد مصر والذي يتم تنفيذ انشطته بمحافظات  اسيوط - سوهاج - قنا  - المنيا بتمويل من وزارة الخارجية بالمملكه الهولندية


وجاء تمثيل شركة مياه أسيوط بحضور المهندس محمد مصطفي رئيس قطاع التخطيط، ومديري ادارات (المخطط العام - الGIS - التحليل الهيدروليكي - الاداره الفنيه للاصول  وقد تناولت الورشه  عرض ومناقشة الاهداف الاستراتيجيه والاداء المطلوب تطوير خطه العمل، الخطه الخمسية  و كيفية تقييم الوضع الراهن وما يتطلبه من أنشطة تهدف إلى تحقيق المعايير العالمية في إدارة أصول الشركات وتحقيق التكامل بين القطاعات، وتم مناقشة متطلبات الحصول على شهادة الايزو العالمية ISO 55000 الخاصة بإدارة الاصول.
 أسفرت الورشة عن مدى الاستفادة من الخبرات العالمية فى إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتم التعرف على المعايير وطرق تقييم الأداء بقطاع التخطيط حتى يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، تم أستعراض تجربة تطبيق برنامج لمتابعة الخطة الاستراتيجية والذي تم تطبيقه بشركتي إسكندرية مياه والجيزة والذي يعمل على تكامل قطاعات الشركة ودعم متخذي القرار من خلال dashboard


وكما تم التأكيد على استمرارية  التدريب من خلال عدد من ورش العمل التي سيتم عقدها لاحقًا بدعم وتوجيه من الشركه القابضه للخروج بخطط تشغيلية تحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التخطيط والتي تتوافق مع الاهداف الاستراتيجيه وكذلك رؤية ورسالة الشركه
وعلى هامش الورشة تمت المشاركة في فاعليات مؤتمر ومعرض (أروادكس/IWW 2024 ) بعنوان التطبيقات المتقدمه لدعم اتخاذ القرار التكامل الرقمي الجغرافي - الذكاء الاصطناعي المكاني وتعلم الآله - تقييم اختيار المواقع الملائم للمحطات

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