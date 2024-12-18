معاشات يناير 2025: زيادة جديدة وموعد صرف المعاشات

أعلن عدد كبير من المواطنين عن ارتفاع معدلات البحث حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن قرارها الأخير بخصوص زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاشات بالإضافة إلى رفع الاشتراك التأميني الأقصى، وذلك وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

زيادة المعاشات الجديدة

ابتداءً من يناير 2025، سيتم تطبيق قرار زيادة المعاشات بشكل رسمي. وفقًا لبيان هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأدنى للمعاشات سيصل إلى 1495 جنيهًا لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025.

كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه. كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، بزيادة تبلغ 1900 جنيه.

الهدف من زيادة المعاشات

تأتي هذه الزيادة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

هذه الزيادة جزء من تنفيذ خطة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين المعاشات المستحقة للأشخاص المؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم.

موعد صرف معاشات يناير 2025

من المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

أماكن صرف المعاشات:

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من خلال عدة طرق مريحة تشمل:

منافذ البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.

المنتشرة في كافة أنحاء البلاد. ماكينات الصرف الآلي للبنوك .

. منافذ فورى وكارت ميزة التي تتيح صرف المعاشات بسهولة.

رابط الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأميني بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي: رابط الاستعلام عن المعاشات.

الفئات المستحقة من قرار المعاشات الجديد:

فيما يلي الفئات التي ستستفيد من قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات: