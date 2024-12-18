ضبط 344 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 344 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها
للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 259 مخالفة في مجال المخابز البلدية ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات -  اختراق ماكينة مخبز )، و83 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - تجار تموينيين -  سلع منتهية الصلاحية -  بيع بأزيد من السعر الرسمى - سلع مجهولة المصدر -  عدم وجود شهادة صحية - ذبح خارج المجاذر الحكومية )، بالإضافة إلى مخالفتين فى المواد البترولية

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