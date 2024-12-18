سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر وأسعار سبائك BTC

سعر الذهب عيار 21 وعيار 24 اليوم

يتابع العديد من الشباب والمستثمرين أسعار الذهب يوميًا نظرًا لأهميته كملاذ آمن واستثمار طويل الأجل اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات بالسوق المصري، مع تسجيل مستويات جديدة لكل من الجرام والجنيه الذهب بالدولار والجنيه المصري، وفقًا لتصريحات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 وعيار 24 اليوم

• سعر جرام الذهب عيار 21: شراء: 3788 جنيهًا بينما سعر البيع: 3773 جنيهًا.

• سعر جرام الذهب عيار 24: شراء: 4329 جنيهًا وقد سجل سعر البيع: 4311 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

• سعر جرام الذهب عيار 22: شراء: 3968 جنيهًا بينما سعر البيع: 3952 جنيهًا.

• سعر جرام الذهب عيار 18: شراء: 3247 جنيهًا وقد بلغ سعر البيع: 3235 جنيهًا.

• سعر جرام الذهب عيار 14: شراء: 2525 جنيهًا بينما سعر البيع: 2516 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب وأوقية الذهب

• سعر الجنيه الذهب في مصر: سجل سعر الشراء: 30،304 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع: 30،289 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا بالدولار

• قد سجل سعر الشراء: 2638 دولارًا بينما سجل سعر بيع: 2637.5 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب BTC

• سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4496 جنيهًا.

• سبيكة ذهب 2.5 جرام: 11،087 جنيهًا.

• سبيكة ذهب 5 جرامات: 21،940 جنيهًا.