استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار، حيث حافظت على نفس مستوياتها لليوم الخامس على التوالي.

وكان التحديث الأخير للأسعار يوم الجمعة الماضي قد شهد تراجعًا طفيفًا بلغ 5 جنيهات في سعر الجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21: استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، حيث سجل 3820 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: حافظ الذهب عيار 18 على انخفاضه الأخير، مسجلًا 3274 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24: سجل الذهب عيار 24 استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم، وسجل 4365 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، حيث بلغ 30560 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب في بورصة الذهب العالمية عند 2656 دولارًا للأونصة.